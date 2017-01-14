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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвиненный в получении взятки омский судья Москаленко найден мертвым

Омский судья Сергей Москаленко найден мертвым в парке. Речь предположительно идет о самоубийстве. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Омск-информ».

По информации портала, в парке имени 300-летия Омска утром было найдено тело мужчины. То, что это Москаленко, стало известно позже.

По информации сетевого издания «БК55», накануне Москаленко получил от следователя уведомление о том, что 17 января суд рассмотрит вопрос о его аресте по делу о взятке от бизнесмена Виктора Берга. Официальное обвинение было предъявлено незадолго до Нового года.

Следствие считает, что судья получил от Берга, занимавшегося строительством, восемь миллионов рублей за вынесение более мягкого приговора по делу об обмане дольщиков (потерпевшими проходили более 400 человек). Чуть позже бизнесмен был убит.

Вскоре на самого Москаленко было совершено покушение — злоумышленник с ножом подкараулил его в подъезде и нанес несколько ранений. По одной из версий, судья сам выступил организатором нападения, чтобы отвести подозрения о причастности к расправе над Бергом.

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