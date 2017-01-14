Трубу прорвало в торговом центре в Верхних Печерах
Настоящий потоп сегодня около 16 часов произошел в одном из торговых центров в Верхних Печерах.
Настоящий потоп сегодня около 16 часов произошел в одном из торговых центров в Верхних Печерах.
Видео в редакцию программы «Вести-Приволжье» прислал народный корреспондент.
По данным наркора, прорвало отопительную систему, хотя поначалу в здании ходили слухи, что дал трещину бассейн. Посетителей оперативно эвакуировали. От официальных комментариев в торговом центре отказались.