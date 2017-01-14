В Верхнеуральском районе водитель замерз в своей машине из-за обморока

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) водитель «Лады» замерз в своей машине — мужчина, которому стало плохо за рулем, находился в обморочном состоянии и не мог позвать на помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

ДТП случилось несколько дней назад, но известно о нем стало только сегодня. «Днем 11 января в дежурную часть районной полиции поступило сообщение, что на дороге в городе находится автомобиль Lada Kalina. Водитель транспортного средства, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж сотрудников Госавтоинспекции в составе лейтенантов полиции Сергея Звездина и Евгения Шадрина», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Прибыв на обозначенное место, полицейские обнаружили 63-летнего местного жителя в обморочном состоянии. Дорожный патруль оперативно вызвал карету скорой помощи. Водитель «Лады» из-за проблем со здоровьем не мог позвать на помощь и в результате получил сильное переохлаждение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.