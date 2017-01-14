В Верхнеуральском районе водитель замерз в своей машине из-за обморока
Мужчине стало плохо за рулем автомобиля прямо на дороге. На помощь пострадавшему пришли стражи порядка.
Мужчине стало плохо за рулем автомобиля прямо на дороге. На помощь пострадавшему пришли стражи порядка.
В Верхнеуральском районе (Челябинская область) водитель «Лады» замерз в своей машине — мужчина, которому стало плохо за рулем, находился в обморочном состоянии и не мог позвать на помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
ДТП случилось несколько дней назад, но известно о нем стало только сегодня. «Днем 11 января в дежурную часть районной полиции поступило сообщение, что на дороге в городе находится автомобиль Lada Kalina. Водитель транспортного средства, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж сотрудников Госавтоинспекции в составе лейтенантов полиции Сергея Звездина и Евгения Шадрина», — рассказали в
Прибыв на обозначенное место, полицейские обнаружили 63-летнего местного жителя в обморочном состоянии. Дорожный патруль оперативно вызвал карету скорой помощи. Водитель «Лады»
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.