Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Украина решила заплатить за дружбу с США
Фильм, ставший еще популярнее спустя 30 с лишним лет
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15:59 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородские власти рассказали о судьбе жильцов «треснувшего» дома

Мэрия Дзержинска (Нижегородская область) в 15.00 отправила на временное проживание в пригородный детский лагерь «Город спорта» всех жильцов, эвакуированных из дома № 6а по улице Буденного. Исключение составили те, кто пожелал разместиться у родственников.

Как сообщает администрация города химиков, все жильцы злополучного дома получили возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать с собой ценные вещи и все самое необходимое.

Заключение экспертной организации о пригодности для проживания дома № 6а по улице Буденного будет дано к вечеру 17 января.

В настоящее время в администрацию Дзержинска за помощью в предоставлении питания и места для проживания обратились 139 человек из 152 прописанных в указанном доме.

Напомним, что в Дзержинске более сотни жильцов пятиэтажного дома № 6а по улице Буденного были эвакуированы сегодня из-за угрозы обрушения здания. В 8.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о просадке фундамента в указанном доме 1976-го года постройки.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек (в том числе 15 детей), остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

С утра эвакуированные были размещены в находящейся по соседству школе № 35.

Администрация Дзержинск открыла телефон «Горячей линии»: 8 (8313) 26−07−53. По нему жители, прописанные в доме 6а по улице Буденного, могут обратиться со своими вопросами.

Причины просадки фундамента и деформации плит перекрытия дома выясняются. Одна из версий произошедшего — карстовый провал, они в городе происходят регулярно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Силуанов сформулировал тезисы грядущей налоговой политики
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь