Нижегородские власти рассказали о судьбе жильцов «треснувшего» дома

Как сообщает администрация города химиков, все жильцы злополучного дома получили возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать с собой ценные вещи и все самое необходимое.

Заключение экспертной организации о пригодности для проживания дома № 6а по улице Буденного будет дано к вечеру 17 января.

В настоящее время в администрацию Дзержинска за помощью в предоставлении питания и места для проживания обратились 139 человек из 152 прописанных в указанном доме.

Напомним, что в Дзержинске более сотни жильцов пятиэтажного дома № 6а по улице Буденного были эвакуированы сегодня из-за угрозы обрушения здания. В 8.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о просадке фундамента в указанном доме 1976-го года постройки.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек (в том числе 15 детей), остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

С утра эвакуированные были размещены в находящейся по соседству школе № 35.

Администрация Дзержинск открыла телефон «Горячей линии»: 8 (8313) 26−07−53 . По нему жители, прописанные в доме 6а по улице Буденного, могут обратиться со своими вопросами.

Причины просадки фундамента и деформации плит перекрытия дома выясняются. Одна из версий произошедшего — карстовый провал, они в городе происходят регулярно.