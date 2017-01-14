Покончивший с собой судья Москаленко подозревался в убийстве бизнесмена

ОМСК, 14 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко, который покончил жизнь самоубийством в Омске, был подозреваемым по делу об убийстве омского бизнесмена Виктора Берга. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

«Сергей Москаленко был основным подозреваемым в деле об убийстве бизнесмена Виктора Берга. Вчера он получил уведомление, что 17 января состоится заседание квалификационной коллегии судей по вопросу об избрании для него меры пресечения, на котором следственный комитет будет ходатайствовать об его аресте», — рассказал собеседник агентства.

Тело Сергея Москаленко было обнаружено в городском парке. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова, судья покончил жизнь самоубийством.