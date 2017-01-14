Мать погибших в пожаре под Гусевом детей скончалась в больнице

Мать двух детей, погибших в пятницу в пожаре под Гусевом, скончалась ночью в больнице от ожогов, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в субботу в администрации муниципалитета.

Напомним, в пятницу в поселке Маяковское Гусевского городского округа произошел пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей, а их 22-летняя мать была доставлена в больницу с ожогами 1−3 степени.