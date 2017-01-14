В Воронеже мать двоих детей ограбила супермаркет
Подозреваемую задержали полгода спустя.
Подозреваемую задержали полгода спустя.
Полицейские раскрыли грабеж в воронежском супермаркете в Северном микрорайоне Воронежа, сообщила
Правоохранители изучили запись с камеры видеонаблюдения. В январе 2017 года 24-летняя горожанка попалась на мелком хищении. Составляя протокол, участковый узнал в девушке попавшую на видео злоумышленницу. Она признала вину и пояснила, что к преступлению ее подтолкнули материальные сложности: она одна воспитывает двух несовершеннолетних детей.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). С нее взяли подписку о невыезде. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.