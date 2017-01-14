В Воронеже мать двоих детей ограбила супермаркет

Полицейские раскрыли грабеж в воронежском супермаркете в Северном микрорайоне Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 14 января. Девушка в июле 2016 года забрала из магазина продукты на 3,2 тыс. рублей и убежала. Сотрудники не успели ее остановить.

Правоохранители изучили запись с камеры видеонаблюдения. В январе 2017 года 24-летняя горожанка попалась на мелком хищении. Составляя протокол, участковый узнал в девушке попавшую на видео злоумышленницу. Она признала вину и пояснила, что к преступлению ее подтолкнули материальные сложности: она одна воспитывает двух несовершеннолетних детей.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). С нее взяли подписку о невыезде. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.