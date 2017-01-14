СМИ: причина смерти морских пехотинцев под Мариуполем — подрыв на мине
Согласно информации, тела принадлежат трем пропавшим морским пехотинцам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.
Согласно информации, тела принадлежат трем пропавшим морским пехотинцам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом стало известно после проведения экспертизы, сообщает корреспондент канала «112 Украина».
Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.
13 января
Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое военных.