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16:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: причина смерти морских пехотинцев под Мариуполем — подрыв на мине

Согласно информации, тела принадлежат трем пропавшим морским пехотинцам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом стало известно после проведения экспертизы, сообщает корреспондент канала «112 Украина».

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Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

13 января пресс-служба Военно-морских сил опубликовала имена трех погибших. Тела погибших военнослужащих передали в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация-200».

Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое военных.

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