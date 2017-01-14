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16:45 (мск), источник: Sputnik.by

Брестчанин скончался за рулем BMW, автомобиль врезался в павильон

Мужчине стало плохо за рулем, его машина выехала на тротуар, после чего врезалась в торговый павильон.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту смерти за рулем автомобиля, которая привела к ДТП, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестского региона.

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Инцидент произошел в субботу около 13:10 в брестском микрорайоне «Южный». 53-летний житель областного центра, ехавший в автомобиле BMW X5 по улице Жукова, врезался в павильон.

По информации инспекторов, водитель во время движения потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина выехала с проезжей части. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт.

В ГАИ отметили, что водитель кроссовера скончался на месте происшествия.

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