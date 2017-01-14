Стена дома рухнула на спорткомплекс РЖД в центре Петербурга
Кирпичная стена бывшей фабрики Крупской упала на спорткомплекс РЖД. Пострадавших нет.
Кирпичная стена бывшей фабрики Крупской упала на спорткомплекс РЖД. Пострадавших нет.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 14 января они стали свидетелями разбора кирпичных завалов на территории
«Пришел ребенка забирать с тренировки, а раздевалка засыпана кирпичом. И обрушенная стена возвышается на ней», — отметил очевидец Андрей.
«Локомотив» состоит из двух комплексов — бассейна и стадиона, примыкающего к территории бывшей кондитерской фабрики имени Надежды Крупской по улице Социалистической, 21. Зимой тренировки по футболу проводятся в обогреваемых шатрах, к которым ведет короткая дорожка от раздевалок. Сейчас она недоступна для прохода.
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«При обрушении стены соседнего здания пострадали временные раздевалки. Пострадавших нет, так как во время падения кирпичей никого не было внутри. Организация, ответственная за демонтажные работы, пообещала в недельный срок устранить повреждения».
Спорткомплекс работает.
Фабрика Крупской принадлежит норвежскому холдингу «Оркла». Несколько лет назад она переехала в Ленобласть, а территорию выкупила группа компаний «Пионер». На месте фабрики планируется построить
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