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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Брата первой леди Грузии арестовали за хранение оружия

В Грузии за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия арестован Михаил Мгалоблишвили, брат первой леди страны Маки Чичуа. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Имеди».

Источник: РИА "Новости"

Данную информацию в семье президента пока не комментируют.

По сведениям телеканала, Мгалоблишвили в прошлом был трижды судим. В последний раз он был осужден на 17 лет лишения свободы за участие в групповом покушении на убийство, однако, как отмечает «Имеди», он попал в список помилованных президентом и в 2015 году был освобожден, проведя в тюрьме три года.

11 января в Тбилиси огнестрельное ранение получил Миндиа Гогочури — зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Инцидент произошел на улице Баланчивадзе. По информации СМИ, мужчина был госпитализирован в городской Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.

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