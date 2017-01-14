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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области сгорели дача и 120 метров хозпостроек

Пострадавших нет.

Под Светлым ночью сгорела группа хозяйственных построек на общей площади 120 квадратных метров, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу. Пожар тушили 15 человек и 5 единиц техники.

Также в пятницу в посёлке Сосновка-2 Зеленоградского ГО загорелась дача. Сгорела деревянная веранда на площади 42 квадратных метра, комната на площади 16 квадратных метров в мансардном помещении, кровля на площади 16 квадратных метров. Пожар тушили 3 человека и 1 единица техники.

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