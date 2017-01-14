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17:17 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Воронеже два электрических столба упали прямо на дорогу на Ломоносова

Упавшие столбы перекрыли движение на участке.

В Воронеже два упавших на проезжую часть столба перекрыли движение на улице Ломоносова в районе остановки Березовая Роща.

«Между остановкой Березовая Роща и Магазин столбы лежат прямо поперек дороги. Все маршрутки разворачиваются, движения там нет», — сообщили «АиФ-Черноземье».

По информации очевидца, падая, один из столбов задел ГАЗель. Обошлось без пострадавших.

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