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17:14 (мск), источник: РИА Новости

Под Нижним Новгородом в ДТП с Lexus и ВАЗ погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Три пассажира автомобиля ВАЗ-2104 погибли в ДТП с Lexus на трассе в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в субботу около 15:00 мск на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

«Водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus. В результате погиб мужчина-водитель отечественного авто, а также две женщины-пассажирки. В иномарке, по предварительным данным, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

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