Более 40 оппозиционных активистов задержаны в Москве

Акция проходит возле памятника Грибоедову на Чистых прудах. По информации агентства, задержанных более 40. Около 20 человек остались на месте сбора и продолжают митинг.

«ОВД-инфо» пишет о четырех автобусах задержанных. В двух из них по 14 человек, в одном 16, число людей в последнем неизвестно. Часть увезена в Басманный отдел полиции, часть — в Мещанский.

Активист Владимир Залищак написал у себя в Twitter, что задержанных около 50, их везут на трех автозаках. По его словам, среди задержанных есть и пожилые люди, одной из них стало плохо.