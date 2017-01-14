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17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 40 оппозиционных активистов задержаны в Москве

В центре Москвы задержаны участники несогласованного митинга оппозиции. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Интерфакс».

Акция проходит возле памятника Грибоедову на Чистых прудах. По информации агентства, задержанных более 40. Около 20 человек остались на месте сбора и продолжают митинг.

«ОВД-инфо» пишет о четырех автобусах задержанных. В двух из них по 14 человек, в одном 16, число людей в последнем неизвестно. Часть увезена в Басманный отдел полиции, часть — в Мещанский.

Активист Владимир Залищак написал у себя в Twitter, что задержанных около 50, их везут на трех автозаках. По его словам, среди задержанных есть и пожилые люди, одной из них стало плохо.

По информации «Интерфакса», участники акции поддерживают осужденного оппозиционера Ильдара Дадина.

4 января в Москве были задержаны активисты, устроившие возле здания ФСИН одиночные пикеты в поддержку Дадина.

Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократные нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

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