Из-за сложных погодных условий на дорогах погибли три человека и 75 травмированы
Критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
Критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации за минувшие сутки на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы 75.
Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 09:00 субботы критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях. На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщалось, утром в субботу, 14 января,