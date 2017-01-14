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17:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Из-за сложных погодных условий на дорогах погибли три человека и 75 травмированы

Критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

Источник: Telegraf.com.ua

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации за минувшие сутки на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы 75.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 09:00 субботы критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях. На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщалось, утром в субботу, 14 января, из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области временно ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения, а в Ивано-Франковской области — на дорогах Н-09 «Мукачево — Львов» и Р-21 «Долина — Хуст».

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