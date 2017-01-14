Из-за сложных погодных условий на дорогах погибли три человека и 75 травмированы

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации за минувшие сутки на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы 75.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 09:00 субботы критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях. На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.