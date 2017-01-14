Московская полиция задержала актрису Театра.doc во время спектакля

«Актриса Марина Карлышева была задержана во время спектакля “Неявные воздействия”. По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида», — говорится в сообщении пресс-центра.

После полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

Как говорится в сообщении самого театра, действие спектакля «Неявные воздействия» разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: «на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир». Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты. Однако и само разделение на зрителей и актеров условно: спектакль делается совместными усилиями, и в рамках проекта они равноправные участники.