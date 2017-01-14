Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Украина решила заплатить за дружбу с США
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
18:13 (мск), источник: РИА Новости

Дом в Дзержинске, где просел фундамент, охраняют от мародеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Правоохранители нижегородской области организовали охрану дома в Дзержинске, из которого из-за просадки фундамента в субботу эвакуировали 80 человек, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.

Источник: РИА Новости

Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС утром в субботу. Специалисты установили, что в кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с первого по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей.

«Во время отсутствия в доме жильцов полиция организует там дневное и ночное дежурство, в том числе для того, чтобы предотвратить мародерство», — сказал собеседник в ГУ МВД.

Всего в доме зарегистрировано 152 проживающих, в настоящее время они отсутствуют в своих квартирах до выяснения обстоятельств просадки фундамента. Жильцов временно разместили в здании одной из школ города, все помещения здания остаются без присмотра.

В ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что на месте происшествия также постоянно будут присутствовать представители ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь