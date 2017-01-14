Дом в Дзержинске, где просел фундамент, охраняют от мародеров

Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС утром в субботу. Специалисты установили, что в кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с первого по третий этаж. Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей.

«Во время отсутствия в доме жильцов полиция организует там дневное и ночное дежурство, в том числе для того, чтобы предотвратить мародерство», — сказал собеседник в ГУ МВД.

Всего в доме зарегистрировано 152 проживающих, в настоящее время они отсутствуют в своих квартирах до выяснения обстоятельств просадки фундамента. Жильцов временно разместили в здании одной из школ города, все помещения здания остаются без присмотра.

В ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что на месте происшествия также постоянно будут присутствовать представители ведомства.