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18:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов

ГСЧС сообщает, что в Закарпатской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов увеличилось до 31.

Источник: Telegraf.com.ua

В Закарпатской области в связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) обесточены 31 населенный пункт. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 12:00 субботы, 14 января, из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в результате непогоды произошло обесточивание 31 населенного пункта в Закарпатской области. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее в субботу сообщалось, что в Закарпатской области в связи со сложными погодными условиями обесточены 24 населенных пункта. В частности, в Свалявском районе без света остались 11 населенных пунктов: села Яковское, Павлово, Плоское, Оленево, Родниковка и Родниковая Гута, Пасека, Драчино, Сусково, Голубиное, Солочин. В Великоберезнянском районе обесточены 8 населенных пунктов: с. Смереково, Черноголовая, Букивцево, Розтоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль, Костева Пастиль, Мочар, с. Люта. Пять населенных пунктов остались без электроэнергии в Перечинском районе, а именно села Турьи Реметы, Симер, Турица, Заричево, Лумшоры. Как сообщалось, накануне в пятницу, 13 января, в Закарпатской области произошел сход двух снежных лавин. В Раховском районе вблизи с. Деловое на автодорогу государственного значения Н-09 «Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов» сошли две лавины: в 20:00 объемом около 90 куб. м и в 21:30 объемом около 30 куб. м. В субботу, 14 января, вблизи с. Костылевка в 6:20 сошла третья лавина объемом около 30 куб. м. Четвертая лавина объемом около 100 куб. м сошла в 9:10 также вблизи с. Деловое.

Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена. На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за непогоды введены ограничения на движение тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения.

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