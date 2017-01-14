В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов
ГСЧС сообщает, что в Закарпатской области количество обесточенных
ГСЧС сообщает, что в Закарпатской области количество обесточенных
В Закарпатской области в связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) обесточены 31 населенный пункт. Как сообщила
Ранее в субботу сообщалось, что в Закарпатской области в связи со сложными погодными условиями обесточены 24 населенных пункта. В частности, в Свалявском районе без света остались 11 населенных пунктов: села Яковское, Павлово, Плоское, Оленево, Родниковка и Родниковая Гута, Пасека, Драчино, Сусково, Голубиное, Солочин. В Великоберезнянском районе обесточены 8 населенных пунктов: с. Смереково, Черноголовая, Букивцево, Розтоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль, Костева Пастиль, Мочар, с. Люта. Пять населенных пунктов остались без электроэнергии в Перечинском районе, а именно села Турьи Реметы, Симер, Турица, Заричево, Лумшоры. Как сообщалось, накануне в пятницу, 13 января, в Закарпатской области произошел сход двух снежных лавин. В Раховском районе вблизи с. Деловое на автодорогу государственного значения Н-09 «Мукачево —
Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена. На территории Закарпатской и