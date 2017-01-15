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12:48 (мск), источник: "Российская газета"

СК начал проверку по факту появления трещин на доме в Дзержинске

СУ СК России по Нижегородской области начало доследственную проверку по факту ЧП в Дзержинске, где произошло частичное разрушение дома № 6а по улице Буденного. 14 января утром его жильцы обнаружили большую трещину в стене здания, а также смещение несущих стенных перегородок.

Как сообщили «РГ» в ведомстве, на данный момент следователи осмотрели место происшествия, а также опросили более 50 человек, проживавших в доме, а также представителей домоуправляющей компании, которая обслуживает здание. Правоохранители изъяли документацию, необходимую для установления обстоятельств деформации дома.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 8.00. По предварительной информации, у здания 1976 года постройки просел фундамент. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек (в том числе 15 детей), остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Всего в доме прописаны 152 человека, жертв и пострадавших нет.

С утра эвакуированные были размещены в находящейся по соседству школе № 35. Позже, по данным СК, 16 семей отвезли в пригородный детский лагерь «Город спорта», часть жителей сообщила, что временно обустроится у родственников.

Заключение экспертной организации о пригодности для проживания дома № 6а по улице Буденного будет дано к вечеру 17 января.

Администрация Дзержинск открыла телефон «горячей линии»: 8 (8313) 26−07−53. По нему жители, прописанные в доме 6а по улице Буденного, могут обратиться со своими вопросами.

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