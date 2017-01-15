СК начал проверку по факту появления трещин на доме в Дзержинске

Как сообщили «РГ» в ведомстве, на данный момент следователи осмотрели место происшествия, а также опросили более 50 человек, проживавших в доме, а также представителей домоуправляющей компании, которая обслуживает здание. Правоохранители изъяли документацию, необходимую для установления обстоятельств деформации дома.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 8.00. По предварительной информации, у здания 1976 года постройки просел фундамент. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек (в том числе 15 детей), остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Всего в доме прописаны 152 человека, жертв и пострадавших нет.

С утра эвакуированные были размещены в находящейся по соседству школе № 35. Позже, по данным СК, 16 семей отвезли в пригородный детский лагерь «Город спорта», часть жителей сообщила, что временно обустроится у родственников.

Заключение экспертной организации о пригодности для проживания дома № 6а по улице Буденного будет дано к вечеру 17 января.