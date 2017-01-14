Ушли в лобовое: ГАИ сообщает о серии ДТП со смертельными исходами

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Сразу несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий случились на дорогах республики в субботу, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси. По предварительной информации, во всех случаях причиной ДТП стали сложная дорожная обстановка, вызванная погодными условиями, и неоправданные маневры.

«Посыпались сообщения о ДТП. Поэтому мы призываем водителей, если уже вы вынуждены ехать, будьте предельно аккуратными, выбирайте безопасную скорость и исключайте всяческие обгоны, опережения, лишние маневры. Все постепенно доедут со скоростью, с которой едет поток. Не надо идти на риск и подвергать опасности жизни близких людей», — подчеркнула старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Две смерти на трассе Минск — Ошмяны

Смертельное ДТП произошло утром в субботу на трассе Минск — Ошмяны. Автомобиль Renault Laguna, в котором находилась семейная пара, 1992 и 1994 г. р, пошел на обгон. Водитель не успел завершить маневр и столкнулся со встречным автомобилем Mercedes ML.

«Муж и жена, которые находились в “Рено”, погибли. Ехали якобы из Минска, где жили в последнее время, на родину в Ошмяны. Парень, который ехал за ними, рассказывал, что водитель Renault несколько раз пытался выйти на обгон, все время возвращался в свою полосу, но в итоге в очередной раз начал обгонять и не успел», — рассказала Банадык.