Тройная авария в тоннеле заблокировала движение на трассе Джубга-Сочи

В настоящее время движение в тоннеле восстановлено в штатном режиме. Но до этого объезд осуществлялся через Дублер Курортного проспекта.

По предварительным данным, из кузова ГАЗели выпал блок стекловаты. Микроавтобус Фольксваген, ехавший следом, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковым Мерседесом, двигающимся на высокой скорости во встречном направлении из Дагомыса в центр города.

Микроавтобус за счет рамной конструкции отделался незначительными повреждениями, Мерседес же восстановлению не подлежит.

Водитель и ребенок из Мерседеса госпитализированы, у ребенка состояние средней тяжести.

Пострадала и «девятка», ехавшая за микроавтобусом.

В настоящее время детали ДТП уточняются.