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20:29 (мск), источник: Вести Сочи

Тройная авария в тоннеле заблокировала движение на трассе Джубга-Сочи

В районе Мамайского тоннеля сегодня в 14:30 произошло ДТП с участием сразу трех транспортных средств. Пострадали два человека, они госпитализированы в 4 горбольницу г. Сочи.

В настоящее время движение в тоннеле восстановлено в штатном режиме. Но до этого объезд осуществлялся через Дублер Курортного проспекта.

По предварительным данным, из кузова ГАЗели выпал блок стекловаты. Микроавтобус Фольксваген, ехавший следом, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковым Мерседесом, двигающимся на высокой скорости во встречном направлении из Дагомыса в центр города.

Микроавтобус за счет рамной конструкции отделался незначительными повреждениями, Мерседес же восстановлению не подлежит.

Водитель и ребенок из Мерседеса госпитализированы, у ребенка состояние средней тяжести.

Пострадала и «девятка», ехавшая за микроавтобусом.

В настоящее время детали ДТП уточняются.

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