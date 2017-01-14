Тройная авария в тоннеле заблокировала движение на трассе Джубга-Сочи
В районе Мамайского тоннеля сегодня в 14:30 произошло ДТП с участием сразу трех транспортных средств. Пострадали два человека, они госпитализированы в 4 горбольницу г. Сочи.
В районе Мамайского тоннеля сегодня в 14:30 произошло ДТП с участием сразу трех транспортных средств. Пострадали два человека, они госпитализированы в 4 горбольницу г. Сочи.
В настоящее время движение в тоннеле восстановлено в штатном режиме. Но до этого объезд осуществлялся через Дублер Курортного проспекта.
По предварительным данным, из кузова ГАЗели выпал блок стекловаты. Микроавтобус Фольксваген, ехавший следом, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковым Мерседесом, двигающимся на высокой скорости во встречном направлении из Дагомыса в центр города.
Микроавтобус за счет рамной конструкции отделался незначительными повреждениями, Мерседес же восстановлению не подлежит.
Водитель и ребенок из Мерседеса госпитализированы, у ребенка состояние средней тяжести.
Пострадала и «девятка», ехавшая за микроавтобусом.
В настоящее время детали ДТП уточняются.