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20:02 (мск), источник: Kazinform

Осуждена банда сводников и вымогателей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, обвиняемых в создании и руководстве преступной группой, занимавшейся «крышеванием» проституток, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые, вступив в преступный сговор, поставили работу с женщинами легкого поведения на поток. Они занимались их “крышеванием”, сводничеством, а также вымогательством денег, при этом не выпуская некоторых женщин на улицу. Подсудимые обвинялись в создании организованной преступной группы, содержании притонов для занятия проституцией, сводничестве, незаконном лишении свободы, вымогательстве. Подсудимые были признаны виновными в создании, руководстве и участии в преступной группе и вымогательстве. Организатор группы получил 8 лет лишения свободы, два члена группы по 7 лет», сообщил пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

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