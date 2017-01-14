Осуждена банда сводников и вымогателей в Атырау

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые, вступив в преступный сговор, поставили работу с женщинами легкого поведения на поток. Они занимались их “крышеванием”, сводничеством, а также вымогательством денег, при этом не выпуская некоторых женщин на улицу. Подсудимые обвинялись в создании организованной преступной группы, содержании притонов для занятия проституцией, сводничестве, незаконном лишении свободы, вымогательстве. Подсудимые были признаны виновными в создании, руководстве и участии в преступной группе и вымогательстве. Организатор группы получил 8 лет лишения свободы, два члена группы по 7 лет», сообщил пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.