Следователи проводят проверку после падения мужчины с башни «Москва-Сити»

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что человек погиб, упав с башни «Око» комплекса «Москва-Сити». В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела человека с характерными при падении травмами, но не уточнили подробностей.

«Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что вечером в субботу на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы трагедии», — добавляет ведомство.

В то же время источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что 19-летний посетитель ресторана башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити» выбросился с 86 этажа.