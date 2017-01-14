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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Следователи проводят проверку после падения мужчины с башни «Москва-Сити»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели молодого человека, упавшего с башни комплекса «Москва-Сити», сообщает в субботу пресс-служба столичного главка СК России.

Источник: РИА Новости

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что человек погиб, упав с башни «Око» комплекса «Москва-Сити». В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела человека с характерными при падении травмами, но не уточнили подробностей.

«Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что вечером в субботу на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы трагедии», — добавляет ведомство.

В то же время источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что 19-летний посетитель ресторана башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити» выбросился с 86 этажа.

«По предварительной информации, 19-летний мужчина находился в ресторане башни “Федерация”. Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз», — сказал собеседник агентства.

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