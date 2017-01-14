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20:26 (мск), источник: НИА Самара

На Волге около спуска Лейтенанта Шмидта автомобиль провалился в промоину

К месту ЧП было направлено судно на воздушной подушке «Гепард» с тремя спасателями на борту.

14 января на Волге около спуска Лейтенанта Шмидта, следуя вдоль левого берега, провалился в промоину автомобиль.

Люди, находившиеся в машине, благополучно успели выбраться на лед.

В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега. К месту ЧП было направлено судно на воздушной подушке «Гепард» с тремя спасателями на борту. Спасатели оказали помощь пострадавшим. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на береговую линию, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

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