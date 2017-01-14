На Волге около спуска Лейтенанта Шмидта автомобиль провалился в промоину
К месту ЧП было направлено судно на воздушной подушке «Гепард» с тремя спасателями на борту.
К месту ЧП было направлено судно на воздушной подушке «Гепард» с тремя спасателями на борту.
14 января на Волге около спуска Лейтенанта Шмидта, следуя вдоль левого берега, провалился в промоину автомобиль.
Люди, находившиеся в машине, благополучно успели выбраться на лед.
В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега. К месту ЧП было направлено судно на воздушной подушке «Гепард» с тремя спасателями на борту. Спасатели оказали помощь пострадавшим. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на береговую линию, сообщает