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20:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на вызове к маленькому ребенку умер врач «скорой помощи»

Медик погиб на улице, пока искал нужный дачный участок, на который вызвали «скорую».

Сегодня, 14 ноября, находясь на службе, умер врач «скорой помощи» 62-летний Валерий Михайлицин. Врач скончался от сердечного приступа.

Бригада с Михайлициным отправилась на вызов, поступивший в садоводческое товарищество «Заветы Мичурина» — потребовалась помощь 3-летнему ребенку.

Машина остановилась возле садоводства, далее врач отправился пешком по снегу. По пути к участку у мужчины случился сердечный приступ. Врач принял лекарство, а подбежавший фельдшер пытался реанимировать коллегу. На подмогу были вызваны еще две бригады «скорых». Однако медики оказались бессильны — спасти врача не удалось.

Как сообщает НГС. Омск, Валерия Михайлицина неоднократно награждали грамотами Минздрава РФ. Погибший медик работал на подстанции № 6, которая находится на Московке.

В итоге к ребенку была отправлена другая бригада медиков. Малыш был простужен, однако госпитализация ему не понадобилась.

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