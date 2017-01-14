В Омске на вызове к маленькому ребенку умер врач «скорой помощи»
Медик погиб на улице, пока искал нужный дачный участок, на который вызвали «скорую».
Медик погиб на улице, пока искал нужный дачный участок, на который вызвали «скорую».
Сегодня, 14 ноября, находясь на службе, умер врач «скорой помощи» 62-летний Валерий Михайлицин. Врач скончался от сердечного приступа.
Бригада с Михайлициным отправилась на вызов, поступивший в садоводческое товарищество «Заветы Мичурина» — потребовалась помощь 3-летнему ребенку.
Машина остановилась возле садоводства, далее врач отправился пешком по снегу. По пути к участку у мужчины случился сердечный приступ. Врач принял лекарство, а подбежавший фельдшер пытался реанимировать коллегу. На подмогу были вызваны еще две бригады «скорых». Однако медики оказались бессильны — спасти врача не удалось.
Как сообщает НГС. Омск, Валерия Михайлицина неоднократно награждали грамотами Минздрава РФ. Погибший медик работал на подстанции № 6, которая находится на Московке.
В итоге к ребенку была отправлена другая бригада медиков. Малыш был простужен, однако госпитализация ему не понадобилась.