Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
21:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Запорожье во время ограбления хозяина дома ранили в голову

В Запорожье во время ограбления злоумышленники выстрелили в хозяина дома.

Источник: Telegraf.com.ua

Этой ночью в Запорожье во время ограбления частного дома ранили в голову его хозяина. Об этом сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко. Так, в 3:20 врачи скорой прибыли на место происшествия, где диагностировали у 38-летнего мужчины огнестрельное ранение ротовой полости. Обстоятельства уточняются.

Напомним, 13 января в Днепровском районе Запорожья мужчина разгуливал с гранатой возле одного из супермаркетов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма
В Евросоюзе назвали главную задачу организации после Brexit
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Россиянин Семен Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку
Европарламентарии могут предоставить роботам юридический статус
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь