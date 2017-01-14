В Днепропетровской области обвалилась крыша многоквартирного дома
Крыша в многоквартирном жилом доме обвалилась в Днепропетровской области.
Крыша в многоквартирном жилом доме обвалилась в Днепропетровской области.
В Каменском по ул. Механизаторов в двухэтажном жилом доме на 12 квартир (35 жителей) произошло разрушение крыши, сообщили в
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что разошлись конструктивные элементы крыши, разрушены два фронтона, два дымохода. Также в результате расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире № 12,