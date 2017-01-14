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21:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Днепропетровской области обвалилась крыша многоквартирного дома

Крыша в многоквартирном жилом доме обвалилась в Днепропетровской области.

Источник: Telegraf.com.ua

В Каменском по ул. Механизаторов в двухэтажном жилом доме на 12 квартир (35 жителей) произошло разрушение крыши, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что разошлись конструктивные элементы крыши, разрушены два фронтона, два дымохода. Также в результате расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире № 12, из-за чего образовалась трещина длиной около 2 м и шириной примерно 2 см. Погибших и пострадавших нет.

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