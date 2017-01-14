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22:06 (мск), источник: Обозреватель

Телефоны отключены: в Киеве пропали 11-летние девочки

Девочки вышли из дома днем в субботу, 14 января.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Влад Антонов.

«Сегодня днем, вышли и не вернулись две 11-летние девочки в районе ул. Ереванская, шли в Дворец пионеров. Александра Семеняка и Каменецкая Полина. Телефоны отключены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка Саша была одета в синем пуховике, с серым шарфом и серой шапкой с ушками.

«Полина в фиолетовом пуховике, черный рюкзак с белыми скелетиками, темные ботинки», — написал журналист.

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