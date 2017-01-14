В Полтаве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением
В Полтаве в одном из домов обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голову.
В Полтаве в одном из домов обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голову.
В Киевском районе города, в одном из домов по улице Гожуливской, обнаружен 39-летний мужчина с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщили в
«Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В настоящее время на месте работает
Напомним, в Запорожье во время ограбления частного дома ранен в голову его владелец.