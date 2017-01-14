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22:49 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Полтаве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

В Полтаве в одном из домов обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голову.

Источник: Telegraf.com.ua

В Киевском районе города, в одном из домов по улице Гожуливской, обнаружен 39-летний мужчина с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, в Запорожье во время ограбления частного дома ранен в голову его владелец.

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