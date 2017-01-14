ГСЧС: В Украине обесточены 55 населенных пунктов
На западе без света 55 населенных пунктов, снег заблокировал несколько сел.
На западе без света 55 населенных пунктов, снег заблокировал несколько сел.
По состоянию на шесть вечера в двух областях Украины — Закарпатской и Львовской оставались обесточенными
«По состоянию на 18 час. 14 января, по данным Укрэнерго, в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра),
Отмечается, что к возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго. Как сообщил немного раньше председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, без электроэнергии сегодня остался и известный санаторий «Квітка Полонини» в с. Солочин Свалявского района. Также, по его словам, в Воловецком районе снегом заблокирован проезд к нескольким высокогорным селам выше Ждениева.