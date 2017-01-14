ГСЧС: В Украине обесточены 55 населенных пунктов

По состоянию на шесть вечера в двух областях Украины — Закарпатской и Львовской оставались обесточенными из-за непогоды 55 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 18 час. 14 января, по данным Укрэнерго, в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 55 населенных пунктов в двух областях, а именно: Закарпатской — 16 н.п., Львовской — 39 н.п.», — говорится в оперативной сводке ГСНС.

Отмечается, что к возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго. Как сообщил немного раньше председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, без электроэнергии сегодня остался и известный санаторий «Квітка Полонини» в с. Солочин Свалявского района. Также, по его словам, в Воловецком районе снегом заблокирован проезд к нескольким высокогорным селам выше Ждениева.