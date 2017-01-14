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14 января, источник: 112.ua

В Донецкой обл. микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла

Водитель при объезде грузовика выехал на пешеходную зону.

Источник: 112.ua

В Покровском районе Донецкой области водитель при объезде грузовика, который двигался навстречу, выехал на пешеходную зону и сбил маму с дочкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой обл.

«23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет», — сказано в сообщении.

Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает. У погибшей была еще одна 8-летняя дочь.

Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 14.01.2017
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