Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Инцидент произошел на 1047 км трассы в Аксайском районе.

«По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ЗАЗ Chance при совершении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ЗАЗ Шанс: 38,17,14 и 11 лет», — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.