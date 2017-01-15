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11:19 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел на 1047 км трассы в Аксайском районе.

«По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ЗАЗ Chance при совершении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ЗАЗ Шанс: 38,17,14 и 11 лет», — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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