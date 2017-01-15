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00:15 (мск), источник: Tengrinews

В Караганде бухгалтера Энергозавода задушили махровым полотенцем

Кто и зачем расправился с женщиной, для всех загадка.

Источник: Tengrinews

В Караганде жертвой неизвестных преступников стала бухгалтер Энергозавода — 43-летнюю женщину задушили полотенцем. Об этом пишет газета «Криминальные новости». После развода с мужем Виктория жила в квартире одна. Женщину мертвой обнаружила ее дочь, когда в очередной раз пришла проведать мать. Она лежала с перехлестнутым на шее махровым полотенцем. Кто и зачем расправился с дамой, для всех загадка.

«Соседи Виктории никакого шума не слышали. Если и было нападение, то оно было каким-то странным: двери не взломаны, беспорядка в комнатах не наблюдалось», — говорят коллеги убитой.

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По словам дочери, ничего ценного из квартиры матери не пропало — во всяком случае, после беглого осмотра она пришла к выводу, что вряд ли на маму напали налетчики. Коллеги проводили убитую в последний путь добрыми словами.

«Для всех нас Виктория, в первую очередь, была олицетворением порядка и дисциплины. Без натяжки можно сказать, что она была примерным работником и добрым товарищем. Компетентная, доброжелательная, дипломатичная. Работать с ней было одно удовольствие. С ней советовались, считались с ее мнением — словом, уважали. Это невосполнимая потеря», — выразила всеобщее мнение одна из сотрудниц финансовой сферы.

«С Викторией мы шестнадцать лет бок о бок, — рассказала Елена Мельникова. — Естественно, обсуждали не только производственные моменты, но и свои женские секреты. Вика много рассказывала о дочери и внуках, в которых души не чаяла. Несмотря на возраст, дочь дважды осчастливила ее, подарив сначала внучку, а недавно и внука. На момент ее гибели девочке не исполнилось и двух лет, а мальчик и вовсе грудничок, три месяца от роду. Вика помогала дочери, с удовольствием возилась с крохами, по возможности нянчила ее деток».

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