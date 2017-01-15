Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
00:28 (мск), источник: 112.ua

Во время обыска частного дома в Винницкой обл. полицейские изъяли 2 кг конопли

Владелец утверждает, что наркотические растения хранил для собственных нужд.

Источник: 112.ua

Во время проведения санкционированного обыска в частном доме в Винницкой области полицейские обнаружили наркотики на общую массу около 2 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Обыск в домовладении 56-летнего мужчины, жителя села Лозоватая, проводился в рамках уголовного производства, открытого по ст. 185 УК Украины, согласно с постановлениями суда. в ходе которого на чердаке летней кухни и в доме мужа, было обнаружено несколько коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожей на коноплю.

По словам правонарушителя, наркотические растения хранил для собственных нужд.

Работники полиции устанавливают источник происхождения и цели хранения запрещенного зелья. Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств в крупных размерах). За такое правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новости 112. Выпуск от 22:00, 14.01.2017
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Россиянин Семен Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку
Европарламентарии могут предоставить роботам юридический статус
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь