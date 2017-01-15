Кадыров сообщил о задержании в Чечне террориста Имрана Дацаева
Также в ходе спецоперации были задержаны еще два члена террористической группировки, бандформирование полностью ликвидировано, сообщил глава республики.
Также в ходе спецоперации были задержаны еще два члена террористической группировки, бандформирование полностью ликвидировано, сообщил глава республики.
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Террорист по имени Имран Дацаев, являющийся членом бандформирования, координируемого боевиками террористической группировки «Исламской государство» (ИГ, запрещена в РФ), был задержан в субботу в ходе спецоперации в Чечне. Об этом в воскресенье сообщил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.
В настоящее время Дацаев дает показания.
По словам Кадырова, сотрудники МВД задержали еще двух членов террористической группы, которые пытались покинуть пределы Северного Кавказа. Они будут доставлены в Грозный. Бандформирование полностью ликвидировано.
«Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло», — заключил Кадыров.