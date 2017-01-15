Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
15Второй зимний Московский Велопарад
02:20 (мск), источник: ТАСС

Кадыров сообщил о задержании в Чечне террориста Имрана Дацаева

Также в ходе спецоперации были задержаны еще два члена террористической группировки, бандформирование полностью ликвидировано, сообщил глава республики.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Террорист по имени Имран Дацаев, являющийся членом бандформирования, координируемого боевиками террористической группировки «Исламской государство» (ИГ, запрещена в РФ), был задержан в субботу в ходе спецоперации в Чечне. Об этом в воскресенье сообщил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

В настоящее время Дацаев дает показания.

По словам Кадырова, сотрудники МВД задержали еще двух членов террористической группы, которые пытались покинуть пределы Северного Кавказа. Они будут доставлены в Грозный. Бандформирование полностью ликвидировано.

«Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло», — заключил Кадыров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экономику ускорят, налоги не снизят: о чем говорили на "Гайдаровском форуме-2017"
Россия разрешила Украине провести инспекцию в Ростовской области
Убит координатор от руководства Сирии в переговорах с боевиками
РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Россиянин Семен Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку
Пушков назвал «маразмом» идею о юридическом статусе роботов
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь