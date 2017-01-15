В районе «Лазо» во Владивостоке столкнулись два автомобиля

Как стало известно корреспонденту VL.ru, ДТП произошло утром в районе остановки общественного транспорта «Лазо». Водитель Nissan Mistral двигался с Луговой в сторону центра. В это же время женщина на Nissan Juke ехала со стороны центральной площади и намеревалась повернуть в сторону Суханова. Рулевой Mistral нажал на тормоз, но удара избежать не удалось. В результате столкновения машины откинуло друг от друга, Juke отлетел на тротуар.

Обеспокоенные очевидцы вызвали на место происшествия скорую. Но, к счастью, помощь врачей не понадобилась участникам аварии, водители отделались, лишь испугом.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения и им потребуется дорогостоящий ремонт. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.