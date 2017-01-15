Без вести пропавших школьниц в Шелеховском районе Приангарья нашли живыми и невредимыми
Девочек искали с 13 января.
Девочек искали с 13 января.
Сотрудники полиции разыскали двоих школьниц в Шелеховском районе Иркутской области, которые 13 января не вернулись вовремя домой. Выяснилось, что девочки находились у знакомых. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Как оказалось, одна из них ранее уже уходила и состояла на учете в полиции.
«На поиски
Стоит отметить, что в Черемхово сыщики разыскали восьмиклассницу, которая самовольно покинула лечебное учреждение. Девочка также неоднократно уходила и находится на учете в полиции.