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09:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавших школьниц в Шелеховском районе Приангарья нашли живыми и невредимыми

Девочек искали с 13 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции разыскали двоих школьниц в Шелеховском районе Иркутской области, которые 13 января не вернулись вовремя домой. Выяснилось, что девочки находились у знакомых. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как оказалось, одна из них ранее уже уходила и состояла на учете в полиции.

«На поиски девочек-подростков были ориентированы наружные службы полиции, одновременно к розыску подключились оперативные службы. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними и их родителями профилактические беседы о недопущении подобных случаев», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Черемхово сыщики разыскали восьмиклассницу, которая самовольно покинула лечебное учреждение. Девочка также неоднократно уходила и находится на учете в полиции.

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