Без вести пропавших школьниц в Шелеховском районе Приангарья нашли живыми и невредимыми

Сотрудники полиции разыскали двоих школьниц в Шелеховском районе Иркутской области, которые 13 января не вернулись вовремя домой. Выяснилось, что девочки находились у знакомых. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как оказалось, одна из них ранее уже уходила и состояла на учете в полиции.

«На поиски девочек-подростков были ориентированы наружные службы полиции, одновременно к розыску подключились оперативные службы. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними и их родителями профилактические беседы о недопущении подобных случаев», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Черемхово сыщики разыскали восьмиклассницу, которая самовольно покинула лечебное учреждение. Девочка также неоднократно уходила и находится на учете в полиции.