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10:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома

Очаг возгорания находился в подвале.

ЧП произошло вчера, 14 января. В 21:15 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в подвале жилого дома в Октябрьском округе Омска. На место ЧП выехали 10 спасателей на трех машинах. Пришлось привлекать и звено газодымозащитной службы.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, пожарные смогли эвакуировать по лестничным маршам 18 человек. Вернуться в свои дома люди смогли только через час. Пожар был ликвидирован в 22:16.

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