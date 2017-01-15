В Омске спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома

ЧП произошло вчера, 14 января. В 21:15 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в подвале жилого дома в Октябрьском округе Омска. На место ЧП выехали 10 спасателей на трех машинах. Пришлось привлекать и звено газодымозащитной службы.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области, пожарные смогли эвакуировать по лестничным маршам 18 человек. Вернуться в свои дома люди смогли только через час. Пожар был ликвидирован в 22:16.