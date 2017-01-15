Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
07:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Водитель совершил смертельный наезд на мать с тремя детьми в Шымкенте

В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми, передает otyrar.kz.

Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута.

У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Барыс» проиграл братиславскому «Словану»
Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
Убит координатор от руководства Сирии в переговорах с боевиками
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
Великобритания может выйти из единого рынка Евросоюза
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Пушков назвал «маразмом» идею о юридическом статусе роботов
Спорт
Обамеянг забил, но Габон провалил увертюру В Габоне стартовал Кубок Африки-2017
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь