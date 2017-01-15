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09:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

Трагедия случилась вечером в субботу, 14 января.

На трассе в Красноярском крае водитель Nissan спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу. В результате ДТП погиб девятилетний ребенок, еще несколько человек пострадали. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Трагедия случилась вечером в субботу, 14 января, в районе поселка Березовка. Автомобиль Nissan на «встречке» протаранил автомобиль Toyota RAV4, который после столкновения отлетел вToyota Wish. В Toyota Wish в свою очередь врезался следовавший за ним ВАЗ-2114.

В результате аварии в Toyota RAV4 пострадал водитель, погибла 9-летняя девочка, которая была пристегнута детским удерживающим устройством. В Toyota Wish также пострадал пассажир.

Водитель Nissan был пьян, освидетельствование показало наличие 0,86 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Известно, что в 2009 году мужчина уже привлекался за вождение в пьяном виде.

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