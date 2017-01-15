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08:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Женщину-пешехода спас от наезда столб со знаком в центре Красноярска

В результате столкновения машину вынесло на тротуар.

Столб со знаком пешеходного перехода защитил женщину-пешехода от наезда автомобиля в центре Красноярска. Эта ситуация была зафиксирована на камеры уличного наблюдения.

Инцидент произошел на перекрёстке проспекта Мира и улицы Профсоюзов. Два автомобиля в разных рядах ехали от улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина. По крайней левой полосе Профсоюзов со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина ехал автомобиль Nissan Cube — на подъезде к перекрестку его внезапно подрезала и ударила черная Toyota, начавшая внезапно перестраиваться со среднего ряда, чтобы уйти в поворот и таким образом выехала на соседнюю полосу прямо перед едущим автомобилем. В результате столкновения серая иномарка потеряла управление, сбила забор, ограждающий проезжую часть и врезалась в столб со знаком пешеходного перехода. В это время по тротуару на прямой траектории движения машины шла женщина. От наезда автомобиля её спас столб.

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