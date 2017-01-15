СМИ назвали возможную причину катастрофы EgyptAir

По информации издания, камеры видеонаблюдения в парижском аэропорту Шарль де Голль зафиксировали, как второй пилот положил свой смартфон и планшет, а также сумку с четырьмя флаконами духов на верхнюю часть приборной панели.

Как отмечается, «все эти предметы были размещены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках».

Следователи не исключают версию о перегреве электронных устройств, работающих на литиевых батарейках. При этом газета подчеркивает, что это прямой связи между гаджетами в кабине пилотов и автоматическими тревожными сигналами нет.

15 декабря 2016 года стало известно, что в пробах, взятых с тел пассажиров, погибших в результате катастрофы самолета EgyptAir, обнаружены следы взрывчатки. Египетские власти начали расследование уголовного дела по факту падения лайнера.