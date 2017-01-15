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08:27 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ назвали возможную причину катастрофы EgyptAir

Причиной падения в Средиземное море лайнера авиакомпании EgyptAir могли стать электронные гаджеты в кабине пилотов, в частности iPhone 6S и iPad mini. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на материалы следствия.

Источник: AP 2016

По информации издания, камеры видеонаблюдения в парижском аэропорту Шарль де Голль зафиксировали, как второй пилот положил свой смартфон и планшет, а также сумку с четырьмя флаконами духов на верхнюю часть приборной панели.

Как отмечается, «все эти предметы были размещены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках».

Следователи не исключают версию о перегреве электронных устройств, работающих на литиевых батарейках. При этом газета подчеркивает, что это прямой связи между гаджетами в кабине пилотов и автоматическими тревожными сигналами нет.

15 декабря 2016 года стало известно, что в пробах, взятых с тел пассажиров, погибших в результате катастрофы самолета EgyptAir, обнаружены следы взрывчатки. Египетские власти начали расследование уголовного дела по факту падения лайнера.

16 июля стало известно, что речевой самописец самолета EgyptAir зафиксировал перед катастрофой упоминание пожара в переговорах экипажа.

5 июля сообщалось, что один из пилотов за несколько минут до гибели лайнера попытался потушить возгорание, причина которого пока неизвестна.

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29 июня комиссия по расследованию сообщила, что данные, полученные из первого черного ящика воздушного судна, подтвердили информацию о задымлении на борту. По одной из версий, к падению лайнера могли привести действия экипажа, который отреагировал на ложный сигнал о задымлении.

Лайнер Airbus А320 компании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров 19 мая. Впоследствии выяснилось, что он упал в Средиземное море.

На борту находились граждане 12 стран, всего 66 человек: 56 пассажиров, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа.
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