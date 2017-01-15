Стало известно, что оставило без тепла жителей поселка в Приморье

По словам директора департамента краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, на муниципальной котельной посёлка произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.

Как уже стало известно, одной из причин аварий стало некачественное топливо.

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Восстановить теплоснабжение посёлка планируется в течение дня.