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08:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, что оставило без тепла жителей поселка в Приморье

В селе Сибирцево Черниговского района Приморья, где из-за аварии нарушено отопление 44 жилых домов и объектов соцкультбыта, сейчас ведется ремонт котельной, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По словам директора департамента краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, на муниципальной котельной посёлка произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.

Как уже стало известно, одной из причин аварий стало некачественное топливо.

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Восстановить теплоснабжение посёлка планируется в течение дня.

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