Стало известно, что оставило без тепла жителей поселка в Приморье
В селе Сибирцево Черниговского района Приморья, где
В селе Сибирцево Черниговского района Приморья, где
По словам директора департамента краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, на муниципальной котельной посёлка произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.
Как уже стало известно, одной из причин аварий стало некачественное топливо.
«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
Восстановить теплоснабжение посёлка планируется в течение дня.