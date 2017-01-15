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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Авторазборка загорелась во Владивостоке

Во Владивостоке на авторазборке по улице Карбышева 16, загорелся ангар, сообщает ИА «Дейта».

«Сначала работники пытались потушить своими силами, но им это не удалось. Они вызвали пожарных, которые оперативно прибыли и в течение пяти — десяти минут ликвидировали возгорание», — написали пользователи интернет-сообщества dps_control.

В данном случае ситуация осложнялась большим количеством авто, которые стояли буквально вплотную друг к другу на небольшом пространстве.

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