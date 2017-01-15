Авторазборка загорелась во Владивостоке

«Сначала работники пытались потушить своими силами, но им это не удалось. Они вызвали пожарных, которые оперативно прибыли и в течение пяти — десяти минут ликвидировали возгорание», — написали пользователи интернет-сообщества dps_control.

В данном случае ситуация осложнялась большим количеством авто, которые стояли буквально вплотную друг к другу на небольшом пространстве.