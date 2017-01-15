Под Новосибирском в аварии скончался 27-летний водитель «Тойоты»

Авария произошла в субботу около 17 часов вечера на 88-м километре трассы «Новосибирск-Ташанта». Как выяснили сотрудники полиции, следовавший в сторону Барнаула водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио».

На месте происшествия от полученных травм скончался 27-летний водитель «Тойоты». Его пассажирка, а также пассажирка второй машины доставлены в больницу с различными травмами.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии.