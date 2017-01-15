МВД: в Омске мать избила сына кочергой и выгнала босым на улицу

Полиция Омска возбудила уголовное дело в отношении 37-летней многодетной матери.

По версии МВД, 14 января женщина ударила сына кочергой, а затем босым отправила в ограду дома. 14-летний мальчик простоял на морозе около двух часов, пока не пришла бабушка и не отправила его в больницу. В медучреждении поставили диагноз: обморожение стоп, ушиб правой кисти и правого предплечья.

Ранее женщину уже лишали родительских прав на 11-летнего сына. После случившегося грудную дочь подозреваемой передали под опеку бабушке.

Расследование дела продолжается.