Подозреваемый во взяточничестве командир полка ДПС в Сочи уволен со службы

Об этом говорится в выписке из приказа МВД РФ от 13 января 2017 года. В документе сказано, что ко дню увольнения срок выслуги Андрея Геращенко превышал 19 лет.

По версии следствия, передача взятки сотруднику полиции состоялась 10 марта прошлого года возле кафе «Бригантина». Он и его «представитель» были задержаны с поличным. 27 марта в суд Центрального района Сочи поступило ходатайство об избрании меры пресечения Андрею Геращенко в виде заключения под стражу, однако в этом было отказано. Подполковника освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статьям «посредничество во взяточничестве» и «покушение на получение взятки».