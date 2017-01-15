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11:15 (мск), источник: Вести Сочи

Подозреваемый во взяточничестве командир полка ДПС в Сочи уволен со службы

Подполковник полиции, командир полка ДПС ГИБДД УВД Сочи Андрей Геращенко уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщает «Рен ТВ».

Источник: Вести Сочи

Об этом говорится в выписке из приказа МВД РФ от 13 января 2017 года. В документе сказано, что ко дню увольнения срок выслуги Андрея Геращенко превышал 19 лет.

По версии следствия, передача взятки сотруднику полиции состоялась 10 марта прошлого года возле кафе «Бригантина». Он и его «представитель» были задержаны с поличным. 27 марта в суд Центрального района Сочи поступило ходатайство об избрании меры пресечения Андрею Геращенко в виде заключения под стражу, однако в этом было отказано. Подполковника освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статьям «посредничество во взяточничестве» и «покушение на получение взятки».

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