На пр. Карла Маркса в Самаре незаконно продавали коньяк и водку

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» провели проверку деятельности бара, расположенного на проспекте Карла Маркса на территории Кировского района Самары.

В ходе проверки полицейские при поддержке общественников задокументировали факт оборота алкогольной продукции, а именно водки и коньяка, в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота указанного алкоголя. В отношении организации сотрудники органов внутренних дел возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В общей сложности из заведения общественного питания сотрудники полиции изъяли находившиеся на реализации 41 литр алкогольной продукции стоимостью 20 500 рублей, сообщает облМВД.