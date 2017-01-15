В Алматы полицейское авто столкнулось с Lexus

В Алматы автомашина дорожно-патрульной полиции столкнулось с Lexus, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на очевидцев. Они прислали фото с места аварии в редакцию.

Как стало известно, авария произошла на пересечении улиц Жарокова и Басенова.