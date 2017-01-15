В Алматы полицейское авто столкнулось с Lexus
Авария произошла на пересечении улиц Жарокова и Басенова.
Авария произошла на пересечении улиц Жарокова и Басенова.
В Алматы автомашина
Как стало известно, авария произошла на пересечении улиц Жарокова и Басенова.
Судя по кадрам, автомобиль Lexus двигался в южном направлении по Жарокова и совершал правый поворот на улицу Басенова.
Полицейский автомобиль врезался в левый бок Lexus. По данным очевидцев, серьезно пострадал автомобиль патрульных. Информации о пострадавших пока нет. Дополнительная информация уточняется.